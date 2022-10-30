В Пензенской области мероприятия по искусственному лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экология» выполнены в полном объеме Общество

Пенза, 30 октября 2022. PenzaNews. Лесоводы Пензенской области выполнили в полном объеме мероприятия по искусственному лесовосстановлению на площади 57,77 га в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В 2022 году впервые в рамках государственного задания проведена посадка лесных культур сосны сеянцами с закрытой корневой системой на площади 9,83 га», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при выполнении данных работ использовались посадочные трубы.

Кроме того, как указано в сообщении, в полном объеме выполнены работы по дополнению ранее созданных лесных культур на площади 361,04 га и работы по уходу за лесными культурами на площади 1 тыс. 464,8 га.