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Глава Пензы поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

10:00 | 30.10.2022 | Общество

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Пенза, 30 октября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Глава Пензы поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Без вашей работы сложно представить повседневную жизнь. Вы обеспечиваете грузовые и пассажирские перевозки, бесперебойную работу предприятий, связывая воедино населенные пункты нашей бескрайней страны. Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью, внимательностью и требует высокого уровня профессионального мастерства. Обеспечивая слаженную деятельность всех отраслей народного хозяйства, вам приходится трудиться и в будни, и в праздники, в любое время суток и в любую погоду», — отметил глава города.

Он поблагодарил работников автотранспорта за нелегкий труд, выдержку, терпение и верность выбранному делу.

Особую признательность Владимир Мутовкин выразил ветеранам транспортной отрасли.

«Ваше высокое мастерство — достойный пример для молодого поколения автомобилистов», — подчеркнул он.

Глава Пензы пожелал работникам автотранспорта крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, надежной техники, ровных дорог, безаварийной езды и дальнейших успехов.

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