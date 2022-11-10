Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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«Ваш праздник — это преемственность поколений правоохранителей. Это выражение признательности сотрудникам органов внутренних дел за их напряженную, ответственную работу. Зачастую она связана со стрессом, с риском для здоровья и жизни. С необходимостью проявлять упорство, действовать быстро и слаженно в экстремальных условиях», — отметил глава региона.

«Вы справляетесь с самыми сложными задачами. Достойно исполняете служебный долг на территории Пензенской области и за ее пределами. Проявляете мужество и героизм, профессионализм и решительность. Обеспечиваете социальную стабильность, безопасность наших жителей. Защищаете законные права и свободу граждан России», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, верность делу, которому вы посвятили жизнь! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!» — добавил губернатор.