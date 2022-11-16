Олег Мельниченко прокомментировал реализацию нацпроекта «Демография» в Пензенской области Общество

Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал реализацию национального проекта «Демография».

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«В Пензенской области с 2019 года активно реализуется нацпроект «Демография». Среди его основных целей — повышение уровня жизни пензенцев, увеличение рождаемости, периода активного долголетия граждан, повышение доступности медицинской помощи, дошкольного и школьного образования, развитие инфраструктуры спорта и культуры. Проект реализуется в рамках взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. За три года удалось достичь весомых показателей по всем направлениям. Последние достижения — получение представителями старшего поколения услуг по уходу в стационарах и на дому не только в областном центре, но и в отдаленных районах Пензенской области. Почти 40 тыс. семей получили выплаты на детей, а также право льготной ипотеки и жилищные сертификаты», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 15 ноября.

«Нацпроект охватывает как областную столицу, так и муниципалитеты: 20 современных спортивных площадок открыты в 2022 году. Совсем скоро примет своих первых гостей крытый каток в микрорайоне Арбеково в Пензе», — добавил он.

Олег Мельниченко напомнил, что с 2020 года успешно реализуется проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

«Мамы воспитанников детских садов получили возможность освоить новую профессию и получить дополнительный доход в семейный бюджет», — подчеркнул губернатор.