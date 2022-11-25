«Пушкинскую карту» в Пензенской области оформили около 70 тыс. человек Общество

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. 69 тыс. 912 человек оформили «Пушкинскую карту» в Пензенской области, что составляет 62% от общего количества потенциальных участников проекта в регионе. Об этом в ходе заседания областного правительства, состоявшегося накануне, сообщил министр культуры и туризма Сергей Бычков, уточнив, что это данные на 15 ноября.

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Он подчеркнул, что на начало ноября цифра была 63 тыс. 173 человека.

По словам Сергея Бычкова, также произошло значительное увеличение объема продаж билетов в учреждения культуры: в октябре было продано более 13 тыс. билетов на сумму 5,8 млн. рублей.

В свою очередь министр образования региона Алексей Комаров отметил, что в настоящее время все средние общеобразовательные учреждения подключены к проекту, из 32 тыс. 382 школьников получили и зарегистрировали «Пушкинскую карту» 30 тыс. 942 учащихся, сообщает пресс-служба облправительства.

«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и АО «Почта Банк», который позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.

Номинал карты — 5 тыс. рублей, из которых 2 тыс. рублей можно потратить на билеты в кино — на фильмы, включенные в программу.

Открыть «Пушкинскую карту» можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» или в отделении банка – участника программы.