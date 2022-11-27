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Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери

09:31 | 27.11.2022 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня мы поздравляем тех, кто каждый день дарит безграничную любовь, заботу и тепло — наших мам. Быть матерью — тяжелый труд, в котором нет перерывов и выходных. Мамы всегда вместе с нами переживают горести и печали, принимают нас, даже когда мы оступаемся, радуются нашим достижениям и успехам. Материнская любовь не знает границ, именно она помогает преодолевать жизненные невзгоды, придает уверенность и делает нас сильнее», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Низкий поклон многодетным матерям и тем, кто стал самым родным человеком для приемных детей. Это колоссальная ответственность», — подчеркнул он.

«От всего сердца поздравляю всех матерей Пензенской области! Желаю, чтобы дети радовали вас не только в праздник, но и каждый день!» — добавил Олег Мельниченко.

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