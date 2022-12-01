Олег Мельниченко прокомментировал итоги конкурса проектов социально ориентированных НКО Общество

Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление в 2022 году грантов в форме субсидий из регионального бюджета.

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«Всегда отмечал и буду отмечать, что пензенская земля — это в первую очередь люди, которые на ней живут. А значит, от их счастья и благополучия зависят и все остальные сферы, которые мы стремимся развивать. Одно без другого невозможно. Подвели результаты конкурса грантов среди социально ориентированных НКО. Это как раз те организации, деятельность которых призвана сделать жизнь людей проще. Разумеется, на их проекты нужны немалые средства. Распределили среди организаций 17 млн. рублей — это 27 нужных и важных начинаний на благо пензенцев. Половина из этой суммы — это грант от президента нашей страны на развитие гражданского общества», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 30 ноября.

«Среди победителей — проекты, направленные на помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов; призванные помочь в борьбе с вредными привычками; чтящие память наших заслуженных ветеранов. Это лишь малая часть. Список очень разнообразный, призванный охватить максимально широкое число жителей региона», — отметил он.