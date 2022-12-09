Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

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«Во все времена наши земляки преданно служили Родине — защищали страну в годы Великой Отечественной войны, самоотверженно отстаивали государственные интересы в ходе локальных войн и военных конфликтов. Немало уроженцев Сурского края удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, Героя России, становились полными кавалерами ордена Славы», — отметил он.

«Достойные наследники дедов и отцов сегодня участвуют в проведении специальной военной операции на Украине, в освобождении ее от неонацистов. В основе их успехов — героизм, мужество, стойкость», — подчеркнул глава региона.

«Бережно хранить благодарную память о Героях Отечества — наша историческая миссия, долг перед потомками», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях.