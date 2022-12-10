Мельниченко поблагодарил Котякова за увеличение объема средств, выделяемых Пензенской области на соцконтракты Общество

Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова за увеличение объема средств, выделяемых региону на соцконтракты.

Фото: Pnzreg.ru

«Хотел бы поблагодарить за внимательное отношение к Пензенской области, за увеличение объема средств, выделяемых на социальные контракты. В 2021 году у нас 2 тыс. 800 человек в этом проекте участвовало, в этом — уже 2 тыс. 940. То есть интерес к социальному контракту среди людей растет», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Антону Котякову в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Пензе в минувшую пятницу, 9 декабря.

Руководитель субъекта федерации добавил, что 929 социальных контрактов предусматривают оказание господдержки в организации предпринимательской деятельности, еще 422 — в развитии личного подсобного хозяйства.

«То есть примерно половина социальных контрактов, чего мы, собственно, и добиваемся, идет на поддержание организации своего дела. Чтобы в будущем человек открыл малое предприятие, пришел в сферу устойчивого бизнеса, обеспечил бы работой себя, свою семью, создавал бы рабочие места и для других людей», — отметил Олег Мельниченко.

В свою очередь Антон Котяков подчеркнул, что президент России Владимир Путин и правительство РФ уделяют пристальное внимание вопросам заключения соцконтрактов.

«В этом году, весной, как раз по инициативе губернаторского корпуса, в том числе по Вашей личной инициативе, на Госсовете прозвучали пожелания относительно увеличения объема финансирования социального контракта. Как раз по двум основным направлениям, это развитие предпринимательства и личные подсобные хозяйства. Суммы были увеличены: до 200 тыс. рублей на личное подсобное хозяйство и до 350 тыс. рублей — на развитие собственного дела», — напомнил министр.

«Отрадно, что у вас идет целенаправленная работа по расширению объема данных направлений социального контракта. Это именно то, что формирует на сегодняшний день источник долгосрочного дохода граждан», — цитирует Антона Котякова пресс-служба правительства Пензенской области.