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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

15:33 | 12.12.2022 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям региона награды в ходе церемонии, которая состоялась в облправительстве в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил, что жители Пензенской области вносят достойный вклад в развитие страны.

«На пензенской земле берут начало проекты, которые приобрели всероссийскую славу, оценены руководством страны», — сказал Олег Мельниченко, приведя в качестве примера запущенный в регионе комплекс по производству индейки.

Губернатор вручил орден Дружбы генеральному директору группы компаний «Дамате» Рашиду Хайрову за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«В этом году в состав России вошли четыре новых региона: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На освобожденных территориях работают представители многих субъектов РФ, в том числе и Пензенской области. В нашем подшефном Пологовском районе Запорожской области специалисты отремонтировали школы, больницы, подготовили населенные пункты к отопительному сезону», — напомнил он.

В продолжение мероприятия Олег Мельниченко вручил региональные награды участникам гуманитарной миссии в Пологовском районе. Первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Кувайцев удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра Валерий Куничкин и Роман Сергеев — почетного звания «Заслуженный спасатель Пензенской области».

Также среди награжденных — участник специальной военной операции. Представитель добровольческого отряда системы боевого армейского резерва страны удостоен благодарности губернатора за выдержанность, бдительность и успешное выполнение поставленных задач, сообщает пресс-служба облправительства.

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