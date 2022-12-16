Частичная мобилизация в Пензенской области прошла на достаточно высоком уровне — губернатор Общество

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Частичная мобилизация в Пензенской области в целом прошла на достаточно высоком уровне. Такую оценку дал губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии, которая состоялась вечером в минувший четверг, 15 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область не только проводила мобилизацию на своей территории, но и комплектацию подразделений с учебой и боевым слаживанием. То есть на нас ложилась двойная задача — не только осуществить мобилизацию, но и сформировать боеспособные подразделения», — сказал глава региона.

«Мы принимали граждан с территорий других субъектов федерации и соответствующим образом их размещали. Мобилизация в нашей стране не проводилась с 1941 года. Есть какой-то опыт, инструкции, но жизнь всегда богаче, чем инструкции, поэтому были серьезные вопросы. Конечно, не все было сделано так, как надо. Были допущены ошибки, которые выявлялись и оперативно устранялись. Но в целом мы ее провели на достаточно высоком уровне», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.