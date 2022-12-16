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В Пензенской области в пунктах временного размещения находятся более 2 тыс. человек — Мельниченко

10:43 | 16.12.2022 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Более 2 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, находятся в пунктах временного размещения в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии, которая состоялась вечером в минувший четверг, 15 декабря.

В Пензенской области в пунктах временного размещения находятся более 2 тыс. человек — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Всего [с февраля] через Пензенскую область прошло 3,5 тыс. эвакуированных [из ДНР и ЛНР]. Сейчас в пунктах временного размещения у нас находятся 2 тыс. 35 человек, в основном это женщины, дети, пожилые люди. [...] Многие из них начинают оседать на территории Пензенской области. 618 человек трудоустроено, порядка 100 семей поселились на территории региона и уже работают на предприятиях», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.

По словам губернатора, эвакуированные были обеспечены всем необходимым, дети устроены в школы и детсады; все прибывшие прошли диспансеризацию и получили необходимую медицинскую помощь.

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