01:39:07 Суббота, 17 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию

11:52 | 16.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто направил свои вопросы на прямую линию, которая состоялась 15 декабря, и пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания.

Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках прямой линии ответил на вопросы пензенцев. Благодарю каждого, кто прислал свое обращение, рассказал о проблемах, которые требуют решения. Поступило большое количество вопросов, в частности, касающихся традиционных тем: ЖКХ, дорог, водоснабжения, здравоохранения и других сфер жизни. Были и обращения по мерам поддержки мобилизованных граждан и добровольцев, а также их семей. К сожалению, эфирное время не позволило ответить на каждый вопрос, но мы присвоили им порядковые номера и взяли в работу. Лично проконтролирую, чтобы по всем обращениям были приняты необходимые решения. Ни один вопрос не останется без внимания», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы облправительства, всего на прямую линию губернатора поступило более 1 тыс. 300 обращений, из них около половины — из Пензы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом
В Пензе пенсионерка хотела избавить внуков от алкогольной зависимости и стала жертвой мошенничества Силовое оборудование для травматологии поступило в пензенскую областную больницу
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама