Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию Общество

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто направил свои вопросы на прямую линию, которая состоялась 15 декабря, и пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания.

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках прямой линии ответил на вопросы пензенцев. Благодарю каждого, кто прислал свое обращение, рассказал о проблемах, которые требуют решения. Поступило большое количество вопросов, в частности, касающихся традиционных тем: ЖКХ, дорог, водоснабжения, здравоохранения и других сфер жизни. Были и обращения по мерам поддержки мобилизованных граждан и добровольцев, а также их семей. К сожалению, эфирное время не позволило ответить на каждый вопрос, но мы присвоили им порядковые номера и взяли в работу. Лично проконтролирую, чтобы по всем обращениям были приняты необходимые решения. Ни один вопрос не останется без внимания», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы облправительства, всего на прямую линию губернатора поступило более 1 тыс. 300 обращений, из них около половины — из Пензы.