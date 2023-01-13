Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В эпоху медиатехнологий профессия журналиста по праву пользуется заслуженным уважением и признанием. Вы не только оперативно информируете пензенцев о важнейших событиях, происходящих в стране и регионе, о свершениях и достижениях наших тружеников, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения, воспитанию достойного молодого поколения, организуете эффективный диалог власти и населения», — отметил глава региона.

«Мастеров печатного слова Сурского края всегда выгодно отличали профессионализм, обширные знания, компетентность, чувство личной ответственности при подготовке актуальных материалов, взвешенность оценок происходящего. Замечательно, что эти прекрасные традиции, заложенные ветеранами, сегодня приумножает перспективная молодежь — будущее пензенской журналистики», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал журналистам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов и удачи во всех делах и начинаниях.