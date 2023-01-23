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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 48 нетрезвых водителей

11:36 | 23.01.2023 | Общество

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. 48 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 20 по 22 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 48 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 48 нетрезвых водителей», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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