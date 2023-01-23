В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства Общество

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Два нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что были выявлены факты нарушения техники безопасности и охоты без соответствующего разрешения, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

«Также на территории охотничьих угодий Мокшанского района выявлен факт незаконной добычи самца лося. [...] Ущерб составляет 240 тыс. рублей. В настоящий момент проводится проверка», — говорится в тексте.