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В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства

15:28 | 23.01.2023 | Общество

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Два нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что были выявлены факты нарушения техники безопасности и охоты без соответствующего разрешения, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

«Также на территории охотничьих угодий Мокшанского района выявлен факт незаконной добычи самца лося. [...] Ущерб составляет 240 тыс. рублей. В настоящий момент проводится проверка», — говорится в тексте.

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