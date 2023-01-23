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Очередные партии гуманитарного груза доставлены из Пензенской области в зону СВО

17:17 | 23.01.2023 | Общество

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о доставке очередных партий гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Очередные партии гуманитарного груза доставлены из Пензенской области в зону СВО

Фото: T.me/omelnichenko

«Доставили очередные партии гуманитарного груза нашим военным, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Помогали собирать их неравнодушные граждане из групп «Пенза своих не бросает» и «Вадинск своих не бросает», жители районов области. Один из предпринимателей предоставил древесину. От нас требовалось оплатить доставку и найти фуры для перевозки. Со своей стороны оказал содействие, чтобы бойцы получили все необходимое как можно быстрее», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в понедельник, 23 января.

«От правительства региона доставили военнослужащим стройматериалы, квадрокоптеры, бинокли, два противодронных ружья, прицелы, зимние палатки, тепловизоры и другую необходимую технику. Бойцы получили более 350 именных посылок от родных», — добавил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи в регионе ведется ежедневно.

«Спасибо всем пензенцам, которые принимают в этом участие!» — поблагодарил губернатор.

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