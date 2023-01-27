Новиков и Мельниченко обсудили планы по реализации нацпроекта «БКД» в Пензенской области Общество

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Планы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стали главной темой рабочей встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в Росавтодоре в минувший четверг, 26 января.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах визита глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Олега Мельниченко, в ходе встречи он озвучил несколько предложений, которые позволят улучшить работу на капиталоемких объектах.

«Нужно перераспределить средства с реконструкции дороги на улице 40 лет Октября на строительство развязки на 624 км трассы М5 «Урал». Первый объект готов уже на 90%, в этом году все работы будут завершены. По строительству второй развязки предстоит большой объем работ, которые должны завершиться только в 2027 году. Будет целесообразнее направить деньги именно туда», — написал губернатор.

Он добавил, что также региону необходимо 4,27 млрд. рублей, чтобы выполнить больший объем работ по ремонту дорог.

«С дополнительным финансированием сможем привести в порядок и сдать в эксплуатацию в этом году более 155 км дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе опорной сети. Кроме того, улучшим показатель по нормативности дорог», — пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, в планах строительство развязки на ГПЗ-24 и реконструкция дороги в районе Бакунинского моста, для этих двух объектов необходимо допфинансирование.

Фото: Pnzreg.ru

«Роман Витальевич поддержал все представленные мной предложения. Отмечу, что он неоднократно помогал нам в реализации нацпроекта «БКД». В том числе благодаря этому мы сможем на два года раньше завершить третий этап реконструкции улицы 40 лет Октября. Благодарю руководителя Росавтодора за поддержку нашего региона», — написал Олег Мельниченко.

«Мы в свою очередь приложим все силы, чтобы выполнить план, чтобы пензенцы смогли в полной мере оценить положительные изменения», — заверил он.