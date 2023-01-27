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«Тигр» в Пензенской области с начала года провел около 300 рейдов — Мельниченко

17:33 | 27.01.2023 | Общество

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Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Представители молодежного отряда содействия полиции «Тигр» с начала 2023 года провели около 300 рейдов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания коллегии УМВД России по Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 27 января.

«Тигр» в Пензенской области с начала года провел около 300 рейдов — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в рядах «Тигра» — 400 человек. За первый месяц года бойцы отряда провели 277 рейдов. При их участии выявлено и пресечено 12 правонарушений, задержан один человек, находившийся в федеральном розыске. В результате привлечения к работе народных дружин, в том числе отряда «Тигр», сократилось на 3% количество правонарушений в общественных местах», — отметил глава региона.

«Прошу работу с членами отряда продолжать, все необходимые средства для функционирования данного молодежного объединения из бюджета Пензенской области доведены в полном объеме», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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