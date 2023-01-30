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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 23 нетрезвых водителя

09:59 | 30.01.2023 | Общество

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Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. 23 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с пятницы по воскресенье. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 23 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период с 27 по 29 января 2023 года на территории Пензы и Пензенской области прошли проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 23 водителя», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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