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Алексей Павлов провел личный прием жителей Лунинского района

10:01 | 31.01.2023 | Общество

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Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел выездной личный прием жителей Лунинского района в минувший понедельник, 30 января.

Алексей Павлов провел личный прием жителей Лунинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«К главе областного надзорного ведомства обратились десять граждан по вопросам нарушения прав инвалидов, несогласия с расчетом пенсионной выплаты, отсутствия уличного освещения, нарушения исполнительного законодательства службой судебных приставов, необеспечения лекарственными препаратами и тест-полосками больного сахарным диабетом, бездействия органов местного самоуправления по организации подхода к роднику, обустройству пешеходной дорожки в парке, безопасному передвижению по мосту через реку, ненадлежащего состояния автодорожного покрытия, разъяснения существующих программ и условий государственной поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило девять письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле руководителя прокуратуры региона.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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