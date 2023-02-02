Олег Мельниченко почтил память участников Сталинградской битвы Общество

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в памятном мероприятии, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона возложил цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Участники мемориальной церемонии почтили память бойцов минутой молчания.

«За город на Волге погибли в боях более 7 тыс. наших земляков, наших дедов и прадедов. Победа Красной армии в Сталинградской битве положила начало перелому в Великой Отечественной войне. Это одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после завершения мероприятия.

Он напомнил, что пензенцы ковали победу и в тылу.

«Помимо производства военной техники, Пенза играла важную роль в доставке боеприпасов и машин на поле боя, крови для военных госпиталей. О том, сколько в нашем регионе делают для фронта и Победы, знали даже представители немецкого командования», — отметил губернатор.

«Мы просто обязаны помнить и чтить великие подвиги наших предков. Именно благодаря их самоотверженности мы сейчас живем на свободной российской земле», — подчеркнул он.