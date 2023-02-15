Балицкий вручил Мельниченко памятный знак «Орден «За заслуги перед Запорожской областью» II степени Общество

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий вручил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко памятный знак «Орден «За заслуги перед Запорожской областью» II степени.

Фото: Pnzreg.ru

«Горжусь памятным знаком «Орден «За заслуги перед Запорожской областью» II степени, который вручил мне врио губернатора Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий. Он выразил правительству Пензенской области благодарность за постоянную помощь региону и поддержку в сложных ситуациях», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 15 февраля.

Он добавил, что отдельно Евгений Балицкий поблагодарил работающих в Запорожской области специалистов, которые восстанавливают социально значимые объекты.

«Мы продолжим шефскую помощь Пологовскому району Запорожской области. Будем добросовестной работой в наших регионах вносить вклад в развитие Российской Федерации», — подчеркнул Олег Мельниченко.