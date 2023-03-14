Олег Мельниченко провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Общество

Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности во вторник, 14 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Как доложил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, паводковая ситуация в ряде муниципалитетов стабилизировалась, однако остается напряженной.

По его словам, ведется активная работа по устранению последствий половодья.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что от жителей региона через социальные сети поступают обращения по этому поводу.

«Специалисты центра управления регионом фиксируют все обращения. Есть те, кто благодарит за помощь, но есть и негативная реакция», — сказал руководитель субъекта федерации.

Губернатор потребовал от глав муниципальных образований усилить контроль за информированием граждан относительно помощи, которую могут получить люди на подтопленных территориях.

«Необходимо разбираться с каждой ситуацией, внимательно отслеживать реакцию людей, спрашивать, полностью ли решен их вопрос, удовлетворены ли они поддержкой», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона также поручил фиксировать причиненный частным домовладениям ущерб и оценить возможность оказания помощи собственникам, сообщает пресс-служба облправительства.