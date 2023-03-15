Олег Мельниченко начал объезжать районы Пензенской области, пострадавшие от паводка Общество

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко начал объезжать районы, пострадавшие от паводка.

Фото: Pnzreg.ru

«Начал объезжать районы, пострадавшие от паводка. Сегодня был в Сердобском, где из берегов вышла река Сердоба. Сейчас вода потихоньку отступает, но расслабляться рано — погода может преподнести сюрпризы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 14 марта.

Он добавил, что вместе с главой администрации Сердобского района Александром Бедикиным и сотрудниками МЧС осмотрел затопленные участки и пообщался с местными жителями, отказавшимися от эвакуации.

«Увидел, что у кого-то подтопило участок, у кого-то — подвал, гараж. Надо обязательно оказать помощь в откачке воды, провести оценку ущерба, не оставлять людей с проблемой один на один», — подчеркнул губернатор.

Фото: Pnzrreg.ru

«Сейчас, рассказали местные жители, проблем с лекарствами, продуктами нет, но надо все равно держать руку на пульсе: подвозить продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты и обязательно проводить по несколько раз в день опрос людей, кому какая помощь требуется, предлагать эвакуироваться. Человек может не захотеть переезжать утром, а вечером, когда вода начнет прибывать, согласится», — отметил руководитель субъекта федерации.

По словам Олега Мельниченко, «в такой ситуации слишком много внимания быть не может».

«Ни один человек сейчас не должен чувствовать себя брошенным, отрезанным от большой земли», — резюмировал губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, 14 марта глава региона также посетил Малую Сердобу, где вода уже отступила и жители вернулись в свои дома.