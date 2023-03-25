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Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

10:18 | 25.03.2023 | Общество

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Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов сферы культуры с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область — уникальный край с богатейшим историческим и духовным наследием — является одним из признанных культурных центров России. Наш край подарил миру плеяду выдающихся личностей. Таких как Василий Ключевский, Михаил Лермонтов, Александр Куприн, Всеволод Мейерхольд и многих других. Сегодня известные театральные и музыкальные коллективы, музеи, библиотеки, парковые комплексы, прекрасные работы художников и скульпторов по праву стали визитной карточкой Сурского края», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что работники культуры Пензенской области и впредь будут делать все возможное для развития интеллектуальных достижений земляков, утверждения в обществе идеалов патриотизма и искренней любви к Родине.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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