Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Неверкинского района Общество

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Неверкинского района в минувший вторник, 28 марта.

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«На прием обратились 12 граждан по вопросам отсутствия уличного освещения, ненадлежащего состояния дорожного покрытия, бездействия судебных приставов-исполнителей по исполнительному производству, возможности изменения размера суммы алиментов на несовершеннолетних детей, нарушения требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило восемь письменных обращений, одному из граждан были устно разъяснены положения действующего законодательства.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.