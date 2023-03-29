18:17:41 Среда, 29 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Неверкинского района

10:14 | 29.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Неверкинского района в минувший вторник, 28 марта.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Неверкинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На прием обратились 12 граждан по вопросам отсутствия уличного освещения, ненадлежащего состояния дорожного покрытия, бездействия судебных приставов-исполнителей по исполнительному производству, возможности изменения размера суммы алиментов на несовершеннолетних детей, нарушения требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило восемь письменных обращений, одному из граждан были устно разъяснены положения действующего законодательства.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
В селе Лопатино Городищенского района завершен капитальный ремонт водозаборного узла В Каменском районе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести
В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом Житель Пензы перечислил мошенникам 540 тыс. рублей
До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством В Бековском районе опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама