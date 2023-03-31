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Одной из улиц Пензы присвоено имя Героя России Жоги

18:05 | 31.03.2023 | Общество

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 48-й очередной сессии приняли решение присвоить одной из новых улиц имя Героя России, командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики гвардии полковника Владимира Жоги.

Одной из улиц Пензы присвоено имя Героя России Жоги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В честь Героя России Владимира Артемовича Жоги присвоить элементу улично-дорожной сети в границах города Пензы — улице, расположенной в Октябрьском районе города Пензы, — наименование «Улица Героя России Жоги», — говорится в проекте решения, которое поддержали депутаты.

В нем добавляется, что управлению градостроительства и архитектуры Пензы необходимо разместить информацию об адресе элемента улично-дорожной сети в государственном адресном реестре.

Решение пензенской гордумы вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой о присвоении новой улице в микрорайоне Арбеково города Пензы имени Героя России Владимира Жоги выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

После этого депутаты Пензенской городской думы заявили о готовности поддержать предложение главы региона.

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