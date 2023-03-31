Одной из улиц Пензы присвоено имя Героя России Жоги Общество

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 48-й очередной сессии приняли решение присвоить одной из новых улиц имя Героя России, командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики гвардии полковника Владимира Жоги.

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«В честь Героя России Владимира Артемовича Жоги присвоить элементу улично-дорожной сети в границах города Пензы — улице, расположенной в Октябрьском районе города Пензы, — наименование «Улица Героя России Жоги», — говорится в проекте решения, которое поддержали депутаты.

В нем добавляется, что управлению градостроительства и архитектуры Пензы необходимо разместить информацию об адресе элемента улично-дорожной сети в государственном адресном реестре.

Решение пензенской гордумы вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой о присвоении новой улице в микрорайоне Арбеково города Пензы имени Героя России Владимира Жоги выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

После этого депутаты Пензенской городской думы заявили о готовности поддержать предложение главы региона.