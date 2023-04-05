В Пензе состоялся телемост между военнослужащими, участвующими в СВО, и их родными Общество

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Телемост между военнослужащими, находящимися в зоне специальной военной операции, и их родными и близкими состоялся в Пензе в минувший вторник, 4 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии также приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители правительства и Законодательного собрания региона.

Обращаясь к военнослужащим, руководитель субъекта федерации поблагодарил их за нелегкую службу.

«Мы гордимся вами. Вы с честью выполняете воинский долг», — сказал Олег Мельниченко.

«Со своей стороны мы стараемся максимально помогать вашим родным и близким. Принято решение о том, чтобы распространить с 1 апреля все меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев на членов семей контрактников», — подчеркнул он.

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Олег Мельниченко поручил министру труда и социальной защиты Пензенской области Алексею Качану подробно проинформировать членов семей военнослужащих по контракту о видах и способах получения новых для них льгот.

«Необходимо оперативно провести мероприятия по оформлению документов — так, чтобы люди не бегали по разным инстанциям, а чтобы по одному заявлению принималось бесшовное решение», — поставил задачу глава региона.

Кроме того, в ходе телемоста губернатор напомнил о выполнении очередной заявки от командования воинской части на сбор и отправку гуманитарной помощи пензенским бойцам.

Олег Мельниченко пожелал военнослужащим вернуться из зоны СВО живыми и здоровыми.

В свою очередь командиры и представители личного состава поблагодарили за огромную и постоянную поддержку региона как на фронте, так и семей в тылу.

По словам бойцов, это помогает им оставаться спокойными, и они готовы выполнять боевые задачи.

Военнослужащие также выразили признательность за трогательные детские письма и рисунки.

Во время телемоста младшие школьники прочитали бойцам стихи и исполнили песню, а родственники смогли пообщаться онлайн со своими сыновьями, супругами и отцами, сообщает пресс-служба облправительства.