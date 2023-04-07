В Пензе планируется высадить более 170 тыс. однолетних цветов Общество

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Клумбы в Пензе в этом году украсят свыше 170 тыс. цветов, в их числе петунии, кохии, сальвии, цинерарии и другие. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Закупили 172 тыс. корней однолетних цветов, которые на данный момент находятся у подрядной организации и по заявке будут в течение нескольких суток доставлены в Пензу. Еще свыше 7 тыс. цветов заготовлено на базе МБУ «Пензавтодор» на случай оперативной замены тех растений, которые не смогут акклиматизироваться», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 6 апреля.

По словам Александра Басенко, разработаны эскизы 34 крупных цветников, в том числе с тематикой 360-летия Пензы, общая площадь цветников составляет 5,8 тыс. кв. метров.

«К майским праздникам начнем оформлять газоны и клумбы у монумента воинской и трудовой славы, в скверах «Пионерский» и «Проводы». Далее планируем высадить цветочные композиции на въездах в город, транспортных развязках в районе аэропорта и монумента «Самолет», на придорожном склоне по улице 8 Марта, на бульварах Плеханова и Славы, в скверах Пушкина, Ермина, Лермонтова, Белинского и других зеленых зонах», — уточнил глава Пензы.