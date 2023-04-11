Николай Инюшкин умер на 87-м году жизни Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Историк-краевед, журналист, доктор философских наук, почетный профессор ПГПУ имени В.Г. Белинского, профессор кафедры «Изобразительное искусство и культурология» Пензенского государственного университета Николай Инюшкин скончался на 87-м году жизни в минувший понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПГУ.

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«Коллектив Пензенского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича Инюшкина. Мы все скорбим об этой невосполнимой потере. Вечная память!» — говорится в некрологе, размещенном на сайте вуза.

В нем уточняется, что прощание с покойным состоится в актовом зале педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ в четверг, 13 апреля, в 11.00; отпевание пройдет в Покровском архиерейском соборе на улице Чкалова в 13.00.

Инюшкин Николай Михайлович родился в Пензе 27 сентября 1936 года.

В 1959 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, в 1965 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1972 году — аспирантуру Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в Москве. В 2005 году защитил докторскую диссертацию.

В 1958–1959 годах — старший научный сотрудник государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

В 1960–1977 годах работал на пензенской студии телевидения. В 1966–1977 годах возглавлял главную редакцию общественно-политических программ.

С 1977 года — старший преподаватель, с 1980 — доцент кафедры «Философия» ПГПИ.

С 1988 года — заведующий кафедрой «Мировая и отечественная культура», которая с 2011 года называется «Изобразительное искусство и культурология».

С 2014 года — профессор кафедры «Изобразительное искусство и культурология» ПГУ.

В 1990 году был избран председателем правления пензенского областного отделения Советского фонда культуры. В 1996 году стал председателем совета лермонтовского гуманитарного фонда «Тарханы». Действительный член (академик) Международной академии информатизации (1998). Почетный работник высшего профессионального образования России (1999). Действительный член Российской академии народного искусства (2012).

Автор комплексной программы «От культуры края – к культуре мира», реализуемой в Пензенской области с 1991 года.

Заместитель главного редактора «Пензенской энциклопедии», инициатор создания и автор «Пензенской видеоэнциклопедии».

Автор 15 монографий, 12 учебных и учебно-методических пособий, свыше 150 научных статей, ряда книг, сценариев фильмов и пьес об истории и культуре Пензенской области.

Награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» (2006), памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2012). Лауреат премии имени М.Ю. Лермонтова (2007).