Олег Мельниченко потребовал сохранить деревья при благоустройстве ЦПКиО в Пензе Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко потребовал от подрядчика сохранить деревья при проведении работ по благоустройству центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, которые начаты в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: Pnzreg.ru

«В парке Белинского кипит работа. Многие, наверное, уже заметили, что вход со стороны улицы Карла Маркса огорожен — за забором началась реконструкция. Парк в прошлом году победил в голосовании за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда», на днях здесь начались работы. К концу августа территория от входа в парк со стороны улицы Карла Маркса до канатной дороги преобразится до неузнаваемости. Здесь будут фонтан, качели, амфитеатр», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 11 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Обратил особое внимание подрядчика на то, что необходимо сохранить деревья, многие из них — ровесники парка. Их не только сохранят, но и сделают еще больше зеленых насаждений. Это прекрасно! Пенза всегда была одним из самых зеленых городов России и должна им оставаться», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он добавил, что шаг за шагом будет обновлен весь парковый комплекс и прилегающая к нему тропа здоровья, которые являются любимыми местами отдыха пензенцев.

«Обязательно учтем их мнение при создании проектов. В этом наш подход: при реконструкции всегда обращать внимание на пожелания жителей», — резюмировал губернатор Пензенской области.