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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики

09:12 | 12.04.2023 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для нашей страны это поистине всенародный праздник. Он посвящен отважным покорителям космического пространства, героям, которые своими подвигами прославляют Отечество. Жители Сурского края по праву гордятся славными именами Виктора Ивановича Пацаева и Александра Михайловича Самокутяева. Коллективы наших предприятий и конструкторских бюро эффективно трудятся, создавая современные приборы и технологические устройства для спутников и орбитальных станций, помогая России укреплять статус ведущей космической державы», — подчеркнул глава региона.

«Сегодня в Пензе ведутся работы по масштабной реконструкции здания планетария — одного из символов нашего города. Уверен, что дети и взрослые, приходя сюда, погрузятся в атмосферу космических исследований. И многие мальчишки и девчонки будут мечтать полететь к далеким звездам. И у кого-то из них эта мечта обязательно сбудется», — отметил он.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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