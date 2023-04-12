Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики Общество

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

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«Для нашей страны это поистине всенародный праздник. Он посвящен отважным покорителям космического пространства, героям, которые своими подвигами прославляют Отечество. Жители Сурского края по праву гордятся славными именами Виктора Ивановича Пацаева и Александра Михайловича Самокутяева. Коллективы наших предприятий и конструкторских бюро эффективно трудятся, создавая современные приборы и технологические устройства для спутников и орбитальных станций, помогая России укреплять статус ведущей космической державы», — подчеркнул глава региона.

«Сегодня в Пензе ведутся работы по масштабной реконструкции здания планетария — одного из символов нашего города. Уверен, что дети и взрослые, приходя сюда, погрузятся в атмосферу космических исследований. И многие мальчишки и девчонки будут мечтать полететь к далеким звездам. И у кого-то из них эта мечта обязательно сбудется», — отметил он.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.