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Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздниками

18:15 | 20.04.2023 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими майскими праздниками.

Олег Мельниченко призвал усилить меры антитеррористической безопасности в связи с предстоящими праздниками

Фото: Pnzreg.ru

Он напомнил о действующем в регионе режиме базовой готовности и подчеркнул, что в условиях специальной военной операции угрозы возрастают, поэтому нужно приложить максимум усилий для их предотвращения.

«1 мая [в Праздник весны и труда] пройдут массовые мероприятия. [9 мая] мы будем широко, масштабно отмечать День Победы. Необходимо обеспечить максимальную безопасность наших традиционных мероприятий», — сказал Олег Мельниченко в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось в региональном правительстве в четверг, 20 апреля.

В областном центре губернатор обозначил две ключевые точки — монумент воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы и Юбилейную площадь, в этих местах будут приняты повышенные меры безопасности.

Также руководитель субъекта федерации поставил задачу по снижению числа пожаров.

«В Пензенской области действует особый противопожарный режим. Разведение огня запрещено, вход в леса ограничен. Поэтому необходимо еще раз провести разъяснительную работу с населением», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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