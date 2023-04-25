Олег Мельниченко пригласил делегацию Ташкентской области посетить Пензу в День Победы Общество

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пригласил делегацию Ташкентской области Узбекистана во главе с хокимом Зойиром Мирзаевым посетить Пензу и принять участие в праздновании Дня Победы.

Фото: Pnzreg.ru

«Мне очень приятно получить это приглашение», — сказал Зойир Мирзаев в ходе встречи с главой региона, которая состоялась в Ташкенте во вторник, 25 апреля, в рамках визита делегации Пензенской области в Узбекистан.

Олег Мельниченко также предложил хокиму Ташкентской области рассмотреть вопрос об организации совместных культурных мероприятий.

«Знаю Пензенскую область как регион с высокой культурой и богатым историческим наследием. Уверен, что потенциал Пензенской и Ташкентской областей послужит фундаментом для дальнейшего взаимодействия в самых различных сферах», — цитирует Зойира Мирзаева пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 апреля в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте было подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Ташкентской областями, которое предусматривает совместное развитие ряда отраслей, в том числе туризма.