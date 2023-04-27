19:00:15 Четверг, 27 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся по 1 мая

09:22 | 27.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое стартовало в Пензенской области 27 апреля, продлится по 1 мая.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся по 1 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города
В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»
В Пензенской области прокуроры выявили нарушения в сфере соцподдержки семей с детьми В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама