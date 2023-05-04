Олег Мельниченко посетил Колышлейский и Сердобский районы Общество

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Колышлейский и Сердобский районы в минувшую среду, 3 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«О своем визите представителей районной власти заранее не предупреждал, поскольку хотел увидеть реальное положение дел», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

По словам Олега Мельниченко, в селе Березовка Колышлейского района в ремонте нуждаются дорога и детский сад.

«Будем заниматься этими вопросами. Также поручил региональному министерству образования готовить проектно-сметную документацию для ремонта школы. Нужно перекрывать кровлю и менять окна. Дал задание работать оперативно, чтобы уложиться в летние каникулы», — написал он.

Губернатор добавил, что в селе Зеленовка требует ремонта дом культуры, в Колтовском нужно отсыпать дорогу к кладбищу.

«А вот другой дорожный объект порадовал — ремонт дороги, соединяющей Колышлей, Колтовское и село Липяги идет с опережением графика. Вместо сентября завершить работы планируется в июне», — отметил руководитель субъекта федерации.

В Сердобске Олег Мельниченко оценил ход благоустройства общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды.

«Сердобск — хороший город с богатой историей. При должном внимании у него очень благоприятные перспективы для развития. Задача районной власти — информировать людей о положительных переменах, которые происходят и будут происходить на их малой родине. Говорить о том, сколько всего уже сделано и сколько предстоит сделать, работать с инициативными гражданами», — подчеркнул губернатор.

«Объединив усилия, можно добиться многого. Главное — поставить цели и планомерно трудиться для их достижения», — резюмировал он.