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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

10:11 | 15.05.2023 | Общество

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 25 апреля по 9 мая.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение 11 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 6 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято 5 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.

«Выявлено 139 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 832 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выявлено 100 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что в рамках спецоперации возбуждено четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечено 2 тыс. 70 лиц.

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