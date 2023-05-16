К осени в Пензе будет закрыта потребность в новых троллейбусах на всех городских маршрутах — Мельниченко Общество

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Потребность в новых троллейбусах на всех городских маршрутах будет закрыта в Пензе к осени. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«По графику каждый месяц в Пензу будет прибывать от 10 до 20 новых машин. К осени мы закроем потребность в новых троллейбусах на всех городских маршрутах», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 15 мая.

«Также прорабатываем продление рейсов в «Город Спутник» и «Арбековскую заставу», подумаем над введением единых проездных билетов», — добавил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что пожелания пензенцев относительно транспортной реформы обязательно будут учтены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 мая на линию вышли 10 новых троллейбусов, приобретенных в рамках реализации в Пензе транспортной реформы.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, всего запланирована поставка 94 троллейбусов.