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В Пензе 30 мая пройдет форум «Здоровое поколение»

10:16 | 27.05.2023 | Общество

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Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Форум «Здоровое поколение» пройдет в центре культуры и досуга Пензы в предстоящий вторник, 30 мая.

В Пензе 30 мая пройдет форум «Здоровое поколение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы областного правительства, мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня без табака и Международного дня защиты детей, которые отмечаются 31 мая и 1 июня соответственно.

«С целью формирования мотивации подростков к ведению здорового образа жизни, а также в преддверии летних каникул министерство здравоохранения Пензенской области выступило с инициативой проведения форума, участниками которого станут не только сами дети, но их родители и педагоги», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках форума запланирована работа различных тематических площадок, в частности, состоится интерактивный семинар «Жизнь без табака», будут прочитаны лекции «Подростковые кризисы как риски возникновения зависимостей» и «Ценности жизни».

«В центральном фойе центра культуры и досуга на площадке здоровья каждый желающий сможет пройти экспресс-обследование на выявление основных факторов риска развития заболеваний [...] и побеседовать с врачом по медицинской профилактике. [...] Родители смогут получить консультацию по поводу своего ребенка у врача-педиатра городской детской поликлиники», — поясняется в сообщении.

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