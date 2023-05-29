Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Пензенской области в Пологовский район Общество

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Пензенской области в Пологовский район Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Продолжаем поддерживать жителей подшефных районов. На днях в Пологовский район доставили очередную партию гуманитарной помощи, в частности, строительные материалы для восстановления разрушенных домов и технику для благоустройства. Сейчас как раз идут работы по уборке территорий Пологовского и Токмакского районов», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 28 мая.

Глава региона добавил, что пензенцы также собрали и доставили гуманитарную помощь для детей и их родителей, которые из-за усиления обстрелов эвакуированы в безопасное место.

«В Бердянске размещаются и дети, которые приезжали к нам в Пензенскую область. По моему поручению всех эвакуированных ребят навестили, передали сладости и средства гигиены», — пояснил Олег Мельниченко.

«Не забываем мы и о ветеранах, я уже рассказывал о том, что было организовано поздравление с Днем Победы. Им не только передали подарки, но и изучили, в каких условиях они живут, какая помощь нужна», — сообщил губернатор Пензенской области.

Он отметил, что и жители, и местные власти благодарят пензенцев за помощь.