Олег Ягов провел выездное совещание, посвященное созданию молодежного культурно-просветительского центра на вокзале Пенза-I Общество

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов провел выездное совещание, посвященное созданию молодежного культурно-просветительского центра на базе железнодорожного вокзала Пенза-I.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В ходе визита на объект он отметил, что ОАО «РЖД» в 2023 году направило 6 млн. рублей на ремонт помещений будущего молодежного центра, общая площадь которого составит 2 тыс. 600 кв. метров.

По словам Олега Ягова, необходимо определить первоочередные виды работ и завершить подготовку проекта центра.

В свою очередь заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева проинформировала, что предполагается оборудование музейно-выставочного пространства мобильными конгресс-холлами или конференц-залами для проведения различных мероприятий.

«Отдельная площадь пойдет под оборудование молодежных пространств — под коворкинг- и нетворкинг-центры. Нужно, чтобы территория культурно-просветительского комплекса использовалась максимально эффективно. Его концепция — это что-то, что позволит расширить место пребывания молодежи вне дома», — сказала она.

В ходе совещания исполняющий обязанности начальника железнодорожного вокзала Пенза-I Максим Кондратьев обратил внимание на то, что уже выполнены демонтажные работы, отделан потолок, проведены освещение и электричество.

Соглашение с ОАО «РЖД», в рамках которого начата работа по созданию молодежного культурно-просветительского центра, было подписано в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.