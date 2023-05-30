В пензенском управлении Росгвардии рассказали, как уничтожается изъятое у граждан оружие Общество

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Уничтожение оружия, изъятого сотрудниками правоохранительных органов при задержании преступников, у недобросовестных охотников и владельцев личного оружия, а также незаконно хранившегося, которое было сдано гражданами добровольно, проводится в воинской части Росгвардии, расположенной на территории города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В течение нескольких дней было уничтожено более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и 14 тыс. боеприпасов различного калибра. Данное оружие установленным порядком принято от территориальных органов УМВД России по Пензенской и Саратовской области в 2023 году», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что процесс уничтожения, который полностью фиксируется на видеокамеру, выглядит следующим образом: сначала военнослужащие, имеющие соответствующие подготовку и допуск, отделяют от образцов пластиковые, деревянные и иные материалы, затем металлические элементы деформируются до состояния полной непригодности на специализированных станках и прессах, после чего лом складируется и доставляется на промышленное предприятие, которое имеет лицензию на уничтожение оружия.

«В ближайшее время разобранное оружие будет отправлено на переплавку в специализированную организацию. За переплавкой также будут следить представители Росгвардии», — поясняется в тексте.