21:57:16 Вторник, 30 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На улицах Заречного будет высажено около 149 тыс. цветов

15:04 | 30.05.2023 | Общество

Печать

Заречный, 30 мая 2023. PenzaNews. Более 148,5 тыс. цветов будет высажено на улицах Заречного Пензенской области за летний период. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

На улицах Заречного будет высажено около 149 тыс. цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники комбината благоустройства Заречного оформляют городские цветники. На сегодняшний день они высадили около 76 тыс. растений на клумбы и в подвесные кашпо», — сказано в тексте.

Из него следует, что в Заречном будет оформлено 20 клумб и вывешено 220 кашпо с цветами, которые, как и в предыдущие годы, украсят центральные улицы.

«Работа по высадке растений на клумбы продлится до начала июля», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что планируется воплотить в жизнь некоторые проекты молодых дизайнеров и архитекторов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, а также собственные задумки озеленителей КБУ.

Новости партнеров
Читайте также
В центральной женской консультации Пензы появился телекардиограф с интегрированным искусственным интеллектом В Пензе в результате ДТП пострадали семь человек
В Пензе 2 июня состоится массовая велосипедная гонка Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ
Прокуратура добивается ликвидации несанкционированной свалки в Сосновоборске Житель Пензы лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама