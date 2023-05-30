На улицах Заречного будет высажено около 149 тыс. цветов Общество

Заречный, 30 мая 2023. PenzaNews. Более 148,5 тыс. цветов будет высажено на улицах Заречного Пензенской области за летний период. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Сотрудники комбината благоустройства Заречного оформляют городские цветники. На сегодняшний день они высадили около 76 тыс. растений на клумбы и в подвесные кашпо», — сказано в тексте.

Из него следует, что в Заречном будет оформлено 20 клумб и вывешено 220 кашпо с цветами, которые, как и в предыдущие годы, украсят центральные улицы.

«Работа по высадке растений на клумбы продлится до начала июля», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что планируется воплотить в жизнь некоторые проекты молодых дизайнеров и архитекторов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, а также собственные задумки озеленителей КБУ.