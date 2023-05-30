Суд защитил права матери подростка, погибшего на работе, где он не был оформлен официально Общество

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, согласно которому установлен факт трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и подростком, погибшим на работе, а также принято решение о взыскании в пользу матери юноши компенсации морального вреда в размере 750 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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Из него следует, что сыновья женщины учились в колледже, с июля 2020 года летом периодически работали у бизнесмена как подсобные рабочие, в августе один из них вышел на работу на производственную базу, где на него в ходе погрузки упала бетонная плита, в результате чего подросток 2003 года рождения скончался в тот же день.

В пресс-релизе добавляется, что после случившегося предприниматель перечислил женщине 100 тыс. рублей в качестве материальной помощи.

«В судебном заседании ответчик с иском не согласился, пояснив, что с погибшим не знаком, не являлся когда-либо его работодателем. Он не был на месте погрузки и произошедшего не видел», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что доводы предпринимателя опровергаются представленными доказательствами.

«Поскольку у несовершеннолетнего с индивидуальным предпринимателем сложились фактически трудовые отношения, истица имеет право на компенсацию морального вреда в связи с гибелью сына. Согласно трудовому законодательству, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сторона ответчика подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в силу», — уточняется в тексте.