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Суд защитил права матери подростка, погибшего на работе, где он не был оформлен официально

16:06 | 30.05.2023 | Общество

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Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, согласно которому установлен факт трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и подростком, погибшим на работе, а также принято решение о взыскании в пользу матери юноши компенсации морального вреда в размере 750 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Суд защитил права матери подростка, погибшего на работе, где он не был оформлен официально. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что сыновья женщины учились в колледже, с июля 2020 года летом периодически работали у бизнесмена как подсобные рабочие, в августе один из них вышел на работу на производственную базу, где на него в ходе погрузки упала бетонная плита, в результате чего подросток 2003 года рождения скончался в тот же день.

В пресс-релизе добавляется, что после случившегося предприниматель перечислил женщине 100 тыс. рублей в качестве материальной помощи.

«В судебном заседании ответчик с иском не согласился, пояснив, что с погибшим не знаком, не являлся когда-либо его работодателем. Он не был на месте погрузки и произошедшего не видел», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что доводы предпринимателя опровергаются представленными доказательствами.

«Поскольку у несовершеннолетнего с индивидуальным предпринимателем сложились фактически трудовые отношения, истица имеет право на компенсацию морального вреда в связи с гибелью сына. Согласно трудовому законодательству, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сторона ответчика подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в силу», — уточняется в тексте.

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