В Пензенской области в августе пройдут юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» Общество

Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» пройдут на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе с 1 по 17 августа. Об этом говорится в положении о проведении мероприятия, которое размещено на официальном сайте полномочного представителя президента России в ПФО.

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Согласно документу, в сборах примут участие учащиеся 9-10 классов из всех 14 регионов округа.

В их числе — ученики кадетских школ, воспитанники военно-патриотических молодежных объединений и клубов, ориентированные на службу в рядах Вооруженных сил РФ и поступление в высшие учебные заведения Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС России.