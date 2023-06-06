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В Пензенской области полицейские изъяли более 1,7 тыс. литров сидра

10:39 | 06.06.2023 | Общество

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Полицейские Пензенской области проводят мероприятия по выявлению мест продажи и хранения напитка «Мистер сидр», из магазинов изъято свыше 1,7 тыс. литров сидра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области полицейские изъяли более 1,7 тыс. литров сидра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка «Мистер сидр». В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1,7 тыс. литров сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области», — сказано в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 6 июня.

В нем добавляется, что во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции.

«Мероприятия продолжаются», — отмечается в тексте.

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