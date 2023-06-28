Праздник «Сабантуй» пройдет в «Спутнике» 15 июля
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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Областной праздник татарской культуры «Сабантуй» пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 15 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона, торжественная часть мероприятия начнется в 11.00.
На сцене выступят солисты и творческие коллективы из Пензенской области и Азнакаевского района Татарстана.
Специальным гостем праздника станет народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.
На набережной будет организована спортивная площадка, пройдет выставка изделий мастеров народных промыслов, а также будут работать сувенирные лавки.
Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда татарской национальной кухни.