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Праздник «Сабантуй» пройдет в «Спутнике» 15 июля

11:05 | 28.06.2023 | Общество

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Областной праздник татарской культуры «Сабантуй» пройдет на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 15 июля.

Праздник «Сабантуй» пройдет в «Спутнике» 15 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона, торжественная часть мероприятия начнется в 11.00.

На сцене выступят солисты и творческие коллективы из Пензенской области и Азнакаевского района Татарстана.

Специальным гостем праздника станет народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.

На набережной будет организована спортивная площадка, пройдет выставка изделий мастеров народных промыслов, а также будут работать сувенирные лавки.

Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда татарской национальной кухни.

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