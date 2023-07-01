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Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным договора аренды более 36 га сельхозземель под Пензой

13:51 | 01.07.2023 | Общество

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Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным договора аренды муниципального земельного участка для сельскохозяйственного использования площадью более 36 га, который был заключен в декабре 2022 года между администрацией Пензенского района Пензенской области и физическим лицом, и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным договора аренды более 36 га сельхозземель под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения земельного законодательства прокуратура Пензенского района Пензенской области установила, что в декабре 2022 года между физическим лицом и администрацией района был заключен договор аренды муниципального земельного участка для сельскохозяйственного использования площадью более 36 га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в соответствии с требованиями федерального закона от 7 июня 2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га.

«Поскольку предоставленный администрацией физическому лицу для ведения личного подсобного хозяйства земельный участок многократно превышает указанную в законе площадь, он не мог быть предоставлен арендатору без проведения процедуры торгов», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что после вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.

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