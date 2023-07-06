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Дорогу между селами Абашево и Паны построят раньше намеченного срока — Мельниченко

17:00 | 06.07.2023 | Общество

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Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дорога между селами Абашево и Паны будет построена раньше намеченного срока.

Дорогу между селами Абашево и Паны построят раньше намеченного срока — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область подавала в федеральный центр заявку на опережающее финансирование работ, вопрос был решен положительно. Планируем сдать дорогу между селами Абашево и Паны не в следующем году, как это было намечено изначально, а уже в этом», — сказал руководитель субъекта федерации.

«Благодаря новой дороге в регионе будут активнее развиваться туристические маршруты. Не менее важно — у местных жителей появляется возможность прямого выезда на трассу М5, что позволяет им быстрее добираться до мест назначения», — подчеркнул он.

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Также Олег Мельниченко отметил, что в нормативное состояние будут приведены и подъездные пути к селам.

По его словам, проектно-сметная документация подготовлена.

«Дороги будут отремонтированы уже в этом году», — заверил губернатор.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, после открытия новой дороги путь от парк-отеля «Кленовая роща» до основных туристических достопримечательностей, расположенных в Наровчатском районе, будет примерно втрое короче — около 30 км.

Удобнее станет и для тех, кто ездит из Наровчата в сторону Москвы. Их путь сократится на 60 км.

Кроме того, разгрузится участок трассы М5 «Урал» между Нижним Ломовом и Спасском.

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